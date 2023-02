Asti-Cuneo, Gribaudo (Pd) e Costa (Az): opera troppo importante

“Governo non rispetta grammatica istituzionale”

Roma, 9 feb. (askanews) – “La realizzazione della Asti-Cuneo è una questione troppo importante per farla diventare di parte. Finora si è sempre fatto lavoro di squadra. Le categorie ci hanno sempre chiesto di essere uniti su questioni così importanti per il territorio”. Così Chiara Gribaudo (Pd) e Enrico Costa (Azione), commentando il vertice del governo e della Regione Piemonte sul tema, dopo lo stop all’opera della sovrintendenza.

“Quando si è parlato di Asti-Cuneo nelle precedenti legislature tutti hanno collaborato senza distinzione di colori politici. Oggi questo non è accaduto. Se invitati avremmo partecipato, ma il governo ha deciso di invitare al tavolo alcuni rappresentanti poltiici e altri no, senza un criterio di merito territoriale o di competenze. Adesso aspettiamo cosa avverrà da lunedì in poi dal tavolo della Sovrintendenza. Resta la delusione per un’occasione persa per meri interessi di parte bisogna rispettare la grammatica istituzionale, essere uniti. Le fughe in avanti non servono a nessuno e non aiutano nella risoluzione del problema”, concludono i deputati.

