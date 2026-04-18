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Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello
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Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello

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(Adnkronos) – Tragedia a Cossombrato, in provincia di Asti. Secondo i primi accertamenti un uomo di 57 anni di origine albanese avrebbe ucciso a roncolate l’ex moglie e il nuovo compagno, tutti di origine albanese, e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal castello del paese. I corpi delle due vittime sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, intorno a mezzogiorno in un fosso a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui a quanto si è appreso la coppia si occupava.  

A dare l’allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella. Accanto ai due corpi è stato trovato anche un attrezzo agricolo con cui sarebbero stati colpiti a morte. L’uomo, invece, si sarebbe gettato dal castello.  

Le vittime sono Bardhok Gega 57enne e Drita Mecollari, 55enne. Sui loro corpi, dai primi accertamenti medico-legali, sono emersi segni riconducibili all’uso di arma da taglio.  

I carabinieri di Asti, coordinati dalla procura, stanno compiendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare responsabilità. In particolare, gli investigatori stanno approfondendo ogni possibile collegamento tra il ritrovamento delle due vittime e la morte di Astrit Koni, 59enne di Cossombrato, ex marito della Mecollari, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri e classificato come atto anticonservativo. Intanto, le autorità invitano la cittadinanza a collaborare, segnalando alle autorità qualsiasi informazione utile. 

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