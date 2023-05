Astoi: rinviare sciopero aereo domenica 4 giugno, cambiare data

Confindustria viaggi: capiamo esigenza ma ingenti danno turismo

Milano, 19 mag. (askanews) – Astoi Confindustria Viaggi invita a cambiare la data dello sciopero del trasporto aereo, che è stata rinviata a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna al prossimo 4 gennaio. L’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano – si legge in una nota – pur comprendendo appieno l’esigenza di rinviare lo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata odierna, a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, evidenzia come la scelta della data alternativa del 4 giugno rappresenti un grande autogol per il Paese. Domenica 4 giugno sarà infatti la giornata dedicata al rientro dei turisti dal ponte festivo del 2 giugno e, pertanto, visti i flussi attesi, il rischio di mandare in tilt aeroporti, vettori e operatori del settore e di causare ingenti disagi ai passeggeri è più che concreto”.

Astoi invita quindi il ministero dei Trasporti “a riaprire il dialogo con i sindacati per definire una data diversa e chiede altresì al Ministro del Turismo di intervenire per evitare seri danni al settore”.

