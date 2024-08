astronauti-bloccati-sulla-iss-torneranno-con-spacex,-rientro-previsto-a-febbraio

(Adnkronos) – La Nasa riporterà sulla Terra lo Starliner della Boeing senza gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams a bordo. I due, bloccati dal 5 giugno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per problemi tecnici alla Starliner, la navicella costruita da Boeing, continueranno la loro missione come parte dell’equipaggio della Expedition 71/72 fino a febbraio 2025 e poi torneranno a casa a bordo di una navicella spaziale Dragon con altri due membri dell’equipaggio assegnati alla missione di SpaceX, Crew-9. Lo comunica la Nasa. Si prevede che Starliner potrà lasciare la stazione spaziale per effettuare rientro e atterraggio autonomi all’inizio di settembre.

“Il volo spaziale è rischioso – dichiara l’amministratore della Nasa Bill Nelson – Un volo di prova, per sua natura, non è né sicuro né di routine. La decisione di tenere Butch e Suni a bordo della Stazione spaziale internazionale e di riportare a casa lo Starliner della Boeing senza equipaggio è il risultato del nostro impegno per la sicurezza: il nostro valore fondamentale e la nostra Stella Polare”.

La missione SpaceX Crew-9, originariamente programmata con quattro membri d’equipaggio, non verrà lanciata prima del 24 settembre. Nasa e SpaceX sono ora al lavoro su diversi aspetti preparati al lancio, tra cui la riconfigurazione dei sedili sul Crew-9 Dragon e le modifiche necessarie per trasportare ulteriore carico, effetti personali e tute spaziali specifiche per Dragon per Wilmore e Williams. Nasa e SpaceX utilizzeranno le nuove strutture presso lo Space Launch Complex-40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida per lanciare Crew-9.

La missione Crew-9 sarà la nona missione rotazionale verso la stazione spaziale nell’ambito del programma Commercial Crew della Nasa, che collabora con l’industria aerospaziale americana per raggiungere l’obiettivo di un trasporto sicuro, affidabile e conveniente da e per l’avamposto orbitale su razzi e veicoli spaziali di fabbricazione americana lanciati dal suolo americano.