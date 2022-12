Astrosamantha alla chiusura della mostra ‘Exploring moon to Mars”

ROMA – Nella cupola ‘spaziale’ di piazza S. Silvestro, a Roma, l’astronauta Samantha Cristoforetti ha chiuso- assieme al presidente Asi Giorgio Saccoccia e al viceministro agli esteri Edmondo Cirielli- la mostra temporanea “Exploring Moon to Mars“, che per quasi 2 settimane è stata vetrina delle missioni oltre l’orbita terrestre in cui è coinvolta l’Agenzia spaziale italiana.

“Quale migliore opportunità, nella Giornata nazionale dedicata allo Spazio- ha dichiarato il presidente Saccoccia- di chiudere una mostra dedicata all’esplorazione di Marte e della Luna con Samantha, che è di ritorno dallo spazio”.

In tuta blu d’ordinanza, l’astronauta ha visitato la mostra accompagnata dalle figure istituzionali presenti. “È stato un anno estremamente importante per lo spazio in generale e per l’Europa- ha affermato l’astronauta italiana- veniamo da un’importantissima riunione ministeriale che ha assicurato finanziamenti importanti all’Esa con un aumento significativo, in particolare per l’Italia che ha aumentato del 30%. Segno tangibile dell’impegno del nostro paese”.

“Il nuovo governo- ha detto Cirielli- punterà in maniera forte sulla nostra agenzia spaziale e sulla collaborazione europea e internazionale, consapevole che a quel livello si gioca la vera partita del futuro dello spazio”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento