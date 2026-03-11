Asus lancia ExpertBook Ultra, laptop ultraleggero per l’era AI

Milano, 12 mar. (askanews) – Asus annuncia la disponibilità di ExpertBook Ultra, nuovo laptop pensato per il mobile computing nell’era dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo, rivolto a professionisti e aziende, combina design ultraleggero, prestazioni accelerate dall’AI e sicurezza di livello enterprise.

ExpertBook Ultra pesa 0,99 kg ed è spesso 10,9 millimetri. Il telaio in lega di magnesio-alluminio con tecnologia Nano Ceramic è realizzato con lavorazione CNC e progettato per rispettare standard di resistenza di livello militare. La dotazione comprende due porte Thunderbolt 4 Type-C, una per lato, e una batteria da 70 Wh pensata per garantire autonomia durante l’intera giornata lavorativa.

Il laptop integra processori Intel Core Ultra X9 Series 3, con fino a 50 TOPS di potenza NPU per accelerare applicazioni di intelligenza artificiale e carichi di lavoro complessi. Il sistema di raffreddamento Asus ExpertCool Pro supporta fino a 50 W di TDP, mantenendo prestazioni costanti anche sotto carichi elevati.

Lo schermo è un touchscreen OLED 3K con luminosità HDR fino a 1400 nit, protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus con finitura opaca. L’audio è affidato a un sistema a sei altoparlanti compatibile con Dolby Atmos.

Tra le funzioni software figura Asus MyExpert, suite di produttività basata su AI che include assistenza in linguaggio naturale, sintesi e traduzione dei documenti, ricerca tra file locali e cloud e strumenti per riunioni con trascrizioni e riepiloghi automatici.

Sul fronte sicurezza, ExpertBook Ultra integra la piattaforma Asus ExpertGuardian conforme alle linee guida NIST SP 800-193, con protezione dell’integrità del firmware e supporto alla crittografia post-quantistica.

Il dispositivo adotta inoltre soluzioni per la sostenibilità e la tracciabilità del ciclo di vita, tra cui il Digital Product Passport e l’approccio Product Environmental Footprint, oltre all’uso di materiali riciclati come lega di magnesio-alluminio, plastica e magneti in terre rare.