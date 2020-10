Atalanta, allenamento in vista del Napoli: Gomez già col gruppo, personalizzato per i Nazionali

L’Atalanta si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società bergamasca ha pubblicato il report della seduta odierna:

Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento differenziato per Gollini. Mentre hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Djimsiti, Pašalić e i sudamericani rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Ad eccezione del Papu Gomez che invece ha lavorato con la squadra.

Domani, venerdì 16 ottobre, è in programma al pomeriggio l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti (a porte chiuse) che precederà la partenza per Napoli dove sabato 17 ottobre alle 15 i nerazzurri scenderanno in campo per la 4ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.