BERGAMO (ITALPRESS) – L’Europa per dimenticare le amarezze del campionato. Brillante all’esordio in Danimarca ma reduce da due sconfitte di fila in serie A, l’Atalanta si rituffa in Champions per affrontare domani sera, al Gewiss Stadium, l’Ajax. Una partita che sa di spareggio visto che la favorita del girone è il Liverpool e per gli ottavi i posti in palio sono due. “Abbiamo posto delle buone basi ma è un girone molto difficile, molto qualificato, con due squadre molto forti come Liverpool e Ajax – avverte alla vigilia Gian Piero Gasperini – Domani sera sarà importante ma non fondamentale, dovremo giocare molto bene contro un avversario che sta attraversando un grande momento”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Atalanta all’esame Ajax, Gasperini “Ma non è decisiva” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento