Atalanta ancora vincente: raggiunto un altro record. Il dato

Il Napoli cade a Bergamo, l’Atalanta vince ancora. Così la serata del 2 luglio amara per Gennaro Gattuso che non è affatto felice della poca concentrazione del Napoli: troppe chiacchiere, troppe perdite di tempo. Intanto la Dea vince e fa il record. Di seguito un dato fornito da OptaPaolo.

Atalanta da record: sette vittorie di fila

I bergamaschi si portano così a +15 dal Napoli: la zona Champions League è praticamente ipotecata a nove partite dal termine. Ora la squadra di Gasperini mette nel mirino l’Inter di Antonio Conte: non c’è tregue, i dati lo dimostrano. I nerazzurri corrono eccome e l’occhio va al terzo posto. Mentre la mente è proiettata in agosto per la Champions League.

