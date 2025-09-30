martedì, 30 Settembre , 25
Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic

Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic
(Adnkronos) – Vittoria in rimonta 2-1 dell’Atalanta di Ivan Juric contro il Bruges, a Bergamo, nella seconda sfida della fase campionato della Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri hanno trovato i tre punti in una gara complicata: decidono le reti di Samardzic e Pasalic, che firmano la rimonta della Dea. 

Il Bruges era partito bene, senza lasciare spazi all’Atalanta e andando vicino al gol al 15′ con Tzolis dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Al 20′ Ederson si mette in proprio e libera il destro ma la conclusione finisce sul fondo. Al 38′ Tzolis, servito da Tresoldi, dal limite rientra sul destro e con il pallone disegna una traiettoria perfetta che batte Carnesecchi per lo 0-1. L’Atalanta parte forte nella ripresa, ma arrivare dalle parti della porta belga non è semplice. Al 60′ ci prova Lookman dalla sinistra, ma para Jackers. I nerazzurri aumentano i ritmi e al 68′ tocca al mancino di Samardzic tentare, ma il pallone termina sul fondo. Il pareggio arriva al 74′ sul calcio di rigore realizzato da Samardzic, che con il mancino incrocia e spiazza Jackers per l’1-1.  

La spinta dell’Atalanta non si ferma e al 79′ va ancora vicina al raddoppio: Sulemana protagonista di un’ottima giocata dal limite e con il destro prova a piazzarla all’incrocio, il pallone esce di pochissimo. Il Bruges però in ripartenza rischia di essere letale ma è bravo Carnesecchi ad opporsi con un pizzico di fortuna dopo uno scellerato retropassaggio di Musah. Poi il gol vittoria arriva all’87’ grazie a Pasalic che infila di testa sull’assist di Musah che, sempre di testa, fa da sponda su cross al bacio di Samardzic per il 2-1 finale. 

