Atalanta, De Roon: “Vorrei rubare una caratteristica a Zielinski, è incredibile”

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio, in una delle puntata del format ‘15 secondi con…‘. L’olandese ha dovuto rispondere a 5 domande, ognuna il tempo di una Instagram story, raccontando se stesso e la vita dentro al campo. Una di queste riguardava la caratteristica che avrebbe voluto rubare ad un calciatore: ha scelto un azzurro, per un motivo in particolare.

Di seguito le parole di Marten De Roon, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Il primo poster che ho avuto in camera è stato quello della nazionale olandese del biennio 1996-1998. C’erano tutti i più grandi campioni, come Bergkamp, Overmars e Kluivert. Purtroppo non hanno vinto niente, ma era una super squadra.

Una persona con cui vorrei andare a cena è Roger Federer, è sempre stato il mio idolo. È un vero campione, dentro e fuori dal campo da tennis.

La parola che ho fatto più fatica ad imparare in italiano è “motorizzazione”. Quando ho perso la patente ho dovuto chiamarla ed è stato complicato.

Una caratteristica che vorrei rubare a un giocatore per completarmi è il cambio di direzione di Zielinski. Si gira sempre molto velocemente, è davvero devastante.

Il miglior profilo social da seguire è quello di Peter Crouch. Uno da gestire? Mi basta il mio.

