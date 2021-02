Atalanta, differenziato per tre giocatori: forfait contro il Napoli? Le ultime

Il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta per la semifinale di andata di Coppa Italia mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri dopo la vittoria contro il Parma vogliono dare continuità di risultati. Dal punto di vista del gioco la squadra ha dimostrato compattezza e voglia di lottare uniti, mettendo da parte il singolo a favore del gruppo .Gli azzurri hanno dimostrato di essere dalla parte del proprio allenatore. Gattuso che al termine della partita si è lasciato andare ad un duro sfogo contro l’ambiente e in parte contro il proprio presidente. Per questo motivo la partita di mercoledì sera risulterà essere ancora più decisiva per il futuro del Napoli in questa stagione. Gli azzurri avranno contro l’Atalanta che viene dalla sconfitta in campionato contro la Lazio, ma che si dimostra essere sempre più una certezza del campionato italiano.

Napoli-Atalanta: tre atalantini a rischio

La squadra bergamasca arriverà a Napoli con la voglia di rifarsi subito dopo la sconfitta in campionato, ma anche per vendicare il 4-1 subito nell’allora San Paolo. In quella partita il Napoli sfoderò una prestazione eccezionale con Osimhen che divenne un incubo per la difesa atalantina e tutta la squadra che giocava con grande motivazione. Da quella partita sono passati molti mesi e tante cose sono cambiate soprattutto in casa Napoli. Prima di assistere al ritorno in campionato le due squadre lotteranno per la conquista della finale di Coppa Italia.

I bergamaschi quest’oggi sono tornati ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zirgonia e da quanto comunicato dalla società tre giocatori hanno svolto la seduta differenziata. Si tratta di Hateboer, Muriel e Šutalo, domani lo staff medico verificherà se i giocatori saranno disponibili contro il Napoli.

