Atalanta fermata sul pari dal Verona, al Bentegodi 1-1

L’Atalanta sbatte contro l’Hellas Verona ottenendo il secondo pareggio post-lockdown dopo quello contro la Juventus. Gli uomini di Gasperini frenano la propria cavalcata: in attesa degli altri match, la Dea agguanta proprio l’Inter al secondo posto a quota 71 punti. Finisce 1-1 al Bentegodi, al gol di Duvan Zapata risponde Pessina nel secondo tempo. Fermare l’Atalanta di questi tempi è un’impresa: Juric, squalificato e rimpiazzato in panchina dal vice Paro, non festeggia ancora il ritorno al successo. Squadre attanagliate dal caldo afoso, ormai un classico dei match in programma alle 17:15. I ritmi infatti sono tutt’altro che insostenibili nel primo tempo.

