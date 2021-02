Atalanta, Freuler: “Contro il Napoli partite sempre spettacolari. Per loro non sarà facile a Bergamo”

Il centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio per 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Atalanta, parla Freuler

“Non so perché non siamo riusciti a segnare, nel primo tempo è mancato poco per fare gol ma vedremo settimana prossima a Bergamo nel match di ritorno. Non sarà facile per loro giocare a Bergamo, dovremo per forza vincere perché con un pareggio con gol siamo fuori. Ma loro sono pronti alla prossima battaglia, è mancato poco questa sera e proveremo a fare meglio settimana prossima. Ci sono tantissime partite che ti rubano molte energie, abbiamo una rosa che permette di cambiare. Come ha detto il mister sono partite impegnative. Nel secondo tempo è mancato l’ultimo passaggio e un po’ di lucidità. Loro si sono abbassati ulteriormente e non siamo riusciti a segnare, su questo dovremo lavorare per fare meglio la prossima settimana”.

Obiettivi

“Real Madrid? Assolutamente non ci stiamo pensando, per noi è molto importante la Coppa Italia con questa semifinale da giocare. E poi c’è il campionato, adesso pensiamo a sabato che avremo il Torino. Veniamo da una sconfitta e quindi dovremo tornare al successo. Non si pensa al Real. Siamo in corsa su tre obiettivi, ma non scelgo nessuno dei tre. La Coppa è importante, così come è un’emozione giocare allo stadio Maradona, contro il Napoli sono sempre partite spettacolari. Sarà affascinante affrontare il Real, mentre in campionato non molliamo. Quindi è impossibile scegliere un obiettivo”.

