Atalanta, Gasperini a Rai Sport: “Partita diversa rispetto all’andata, Muriel-Zapata opzione valida”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per anticipare i possibili temi chiave della semifinale di ritorno di domani sera con il Napoli. La partita si giocherà allo Gewiss Stadium di Bergamo alle 20:45, con le due compagini che si sfidano dopo il pareggio per 0-0 del Maradona.

Di seguito le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport.

Sicuramente al di là di quello che ha fatto il Torino se passi da 3-0 a 3-3 qualche problema c’è. Per fortuna si gioca ogni tre giorni, dobbiamo pensare alla partita successiva visto che è una gara importante. Ci giochiamo una semifinale in casa contro il Napoli, è un’opportunità da sfruttare.

Penso che sia una partita diversa. Nelle sfide di andata e ritorno di solito c’è un tempo, poi domani sarà quello decisivo per entrambe. Ogni situazione deve essere sfruttata al massimo, i margini di errore diventano molti meno, dobbiamo concentrarci su questa gara. Nella partita di andata si è visto che possiamo essere competitivi anche contro una squadra come il Napoli.

Zapata-Muriel? È un’ipotesi sulla quale stiamo lavorando. Abbiamo delle soluzioni che possiamo adottare da inizio gara o durante la gara, dobbiamo ragionare su i 90′ ed eventualmente sui 120′. Sono soluzioni che abbiamo a disposizione. Maehle? Proviamo oggi, potrebbe recuperare. Ha avuto una forte contusione sul piede che gli impediva di calciare, ma sta molto meglio. Abbiamo un nostro modo di giocare da tempo, non è che modifichiamo in base a un risultato o una partita, ma abbiamo anche delle soluzioni in gara che abbiamo adottato, vedremo come si metterà la partita.

La semifinale di domani conta per noi come per il Napoli, in finale non si arriva tutti gli anni. Già la semifinale rappresenta un traguardo importante. Siamo dentro questa partita, c’è la possibilità di giocarcela. Cercheremo di arrivarci al meglio per cercare di raggiungere un traguardo notevole.