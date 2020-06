Atalanta, Gasperini: “Con l’Udinese sarà una gara difficile. La squadra ha ben chiaro il suo obiettivo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato sul campo dell’Udinese in programma domani sera alle ore 19.30: di seguito i passaggi più significativi della suddetta conferenza. Che gara si aspetta? “L’Udinese arriva da una sconfitta a Torino ma ha fatto un’ottima gara. Sarà una partita difficile anche se non ci sarà l’apporto del pubblico. È una situazione anomala, giocando ogni tre giorni dobbiamo essere sempre capaci… continua a leggere sul sito di riferimento