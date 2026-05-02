sabato, 2 Maggio , 26

Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran

(Adnkronos) - I negoziati tra Stati Uniti e...

Biennale Arte, arrivati gli artisti a Venezia: lavori in corso a padiglione Russia

(Adnkronos) - A Venezia, tra le tensioni politiche...

Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli conquista la pole...

Formula 1, oggi qualifiche Gp Miami – La diretta

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOAtalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica
atalanta-genoa-0-0:-rossoblu-a-un-passo-dalla-salvezza-aritmetica
Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – Poche emozioni e nessun gol. Atalanta e Genoa pareggiano 0-0 in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A oggi, sabato 2 maggio, alla New Balance Arena di Bergamo. Partita bloccata: la Dea ci prova con le giocate (da segnalare una traversa di Raspadori nella ripresa), mentre la squadra di De Rossi si occupa in primis di non rischiare per avvicinarsi a una salvezza che ormai è quasi aritmetica. In classifica i nerazzurri sono in settima posizione con 55 punti, i rossoblù salgono a quota 40 e sono al 14° posto: se la Cremonese non batterà Lazio lunedì alle 18:30, la permanenza in A sarà sicura.  

Previous article
La ‘vendetta’ di Trump: “Via 5.000 soldati Usa dalla Germania”. Ma l’Ue mostra i denti sui dazi al 25%
Next article
Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran

(Adnkronos) - I negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, Teheran si prepara all'idea di una nuova fase della guerra. E Donald Trump...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Biennale Arte, arrivati gli artisti a Venezia: lavori in corso a padiglione Russia

(Adnkronos) - A Venezia, tra le tensioni politiche che continuano a circondare la partecipazione della Federazione russa alla Biennale Arte, i lavori per l’allestimento...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi qualifiche Gp Miami – La diretta

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, per le qualifiche del Gp degli Stati Uniti. Alle ore...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.