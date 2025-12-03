mercoledì, 3 Dicembre , 25

Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Tempo di Coppa Italia per l’Atalanta. I bergamaschi ospitano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Genoa – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena negli ottavi della coppa nazionale. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, battuta 2-0 nell’ultimo turno di Serie A, mentre quella di De Rossi ha vinto contro l’Hellas Verona per 2-1 al Ferraris in campionato. 

 

La sfida tra Atalanta e Genoa è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino 

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

 

Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

  

