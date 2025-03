Atalanta-Inter 0-2, gol di Carlos Augusto e Lautaro: Inzaghi allunga in vetta

(Adnkronos) –

L’Inter vince 2-0 sul campo dell’Atalanta nel big match scudetto della 29esima giornata. Nella sfida tutta nerazzurra di oggi, 16 marzo, i campioni d’Italia si impongono con i gol di Carlos Augusto e Lautaro allungando in vetta alla classifica. La formazione di Inzaghi sale a 64 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sul Napoli, secondo a quota 61 dopo il pareggio per 0-0 in casa del Venezia. L’Atalanta rimane a quota 58, scivola a -6 dal primo posto e dice virtualmente addio alle ambizioni tricolori.

L’Inter conquista il bottino pieno nella supersfida iniziata con aggressività. All’8′ Thuram, innescato da Lautaro, centra il palo e spreca la prima colossale chance della serata. L’Atalanta si scuote, entra in partita e al 19′ si fa viva in attacco. Colpo di testa di Pasalic, Sommer si disimpegna alla grande.

I bergamaschi allenati da Gasperini guadagnano progressivamente campo, il ritmo è elevato ma le occasioni da rete non abbondano. Le difese concedono poco e sul taccuino trova posto solo una conclusione imprecisa di Bastoni, che al 41′ cerca invano il jolly dalla distanza.

In avvio di ripresa, stop al match per consentire i soccorsi ad un tifoso, vittima di un malore. Quando si riprende a giocare, l’Inter passa. Corner di Calhanoglu al 54′, Carlos Augusto trova il colpo di testa vincente: 0-1. L’Atalanta prova a reagire e si riversa nella metà campo avversaria. Gli uomini di Gasperini sbattono però contro il muro dell’Inter, senza mai arrivare dalle parti di Sommer. Ederson prova a far saltare il fortino dalla distanza, ma alla potenza non abbina la mira.

L’Inter riparte quando ha l’occasione e tiene in allerta la difesa orobica con Calhanoglu, che al 64′ scalda i guanti di Carnesecchi. Al 71′ Lautaro timbra da distanza ravvicinata: sarebbe il raddoppio, ma un fallo su Djimsiti vanifica la marcatura. La serata dell’Atalanta si complica ulteriormente all’81’, con l’espulsione di Ederson per doppia ammonizione. In superiorità numerica, l’Inter chiude i conti all’87’: Lautaro firma il 2-0 con una conclusione potente e precisa, game over. Prima del fischio finale, nervi tesi e altri 2 rossi: espulso Gasperini e, in pieno recupero, cacciato anche Bastoni.