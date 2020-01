Atalanta, l’agente di Kjaer: “Situazione insostenibile. Non c’è feeling con Gasperini”

L’​Atalanta potrebbe salutare Simon Kjaer durante il mercato di gennaio. Il difensore danese ha collezionato solamente sei presenze tra Serie A e Champions League in questo avvio di stagione​. In un’intervista rilasciata a ekstrabladet.dk, l’agente del calciatore Mikkel Beck ha annunciato il possibile addio: “È vero che la situazione non è sostenibile con l’Atalanta. Sfortunatamente, non è diventato il matrimonio perfetto come speravamo tra Simon e l’allenatore. E poi è meglio che le parti si… continua a leggere sul sito di riferimento