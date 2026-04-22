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Atalanta-Lazio, caos Var in Coppa Italia e gol nerazzurro annullato tra le proteste: cos’è successo
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Atalanta-Lazio, caos Var in Coppa Italia e gol nerazzurro annullato tra le proteste: cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia di oggi, mercoledì 22 aprile. Al minuto 62, Ederson sblocca la partita al termine di un’azione rocambolesca in area di rigore biancoceleste. Cross in mezzo della Dea, rinvio goffo di Gila e tocco di mano del difensore, tra le proteste nerazzurre. Il pallone cade a terra e viene quasi bloccato da Motta, ma è furbo Krstovic a toccare la sfera rapidamente dopo il tuffo del portiere biancoceleste. La palla torna così a vagare in area ed Ederson è il più lesto in area piccola, spingendo in rete il pallone del vantaggio.  

Protestano in maniera veemente i calciatori della Lazio e l’arbitro Colombo viene richiamato immediatamente al Var. Dopo quasi 5 minuti di stop, il direttore di gara annulla il gol dell’Atalanta (fallo di Krstovic su Motta) e si riparte dallo 0-0. Stavolta, tra le proteste nerazzurre.  

 

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