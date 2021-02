Atalanta-Napoli 3-2, l’autorete di Romero dà una mano al Napoli! – VIDEO

Dopo la pessima sconfitta in casa del Granada, gli azzurri di Gattuso sono chiamati alla reazione contro l’Atalanta questa domenica. Quest’oggi infatti si sta disputando al Gewiss Stadium una partita importante – se non decisiva – per le sorti dell’annata del Napoli. Gattuso ha recuperato Koulibaly e Ghoulam, due calciatori ancora alle prese con il Covid-19 fino a ieri, ma gli assenti sono ancora parecchi: si tratta di Hysaj, Ospina, Lozano, Manolas, Demme, Mertens e Petagna. A causa di queste assenze la formazione del Napoli è molto rimaneggiata, ed inoltre l’Atalanta ha di fatto già sconfitto la squadra partenopea in Coppa Italia (0-0 all’andata, 3-1 al ritorno ndr) e ora punta a bissare questo risultato in campionato, di modo da scavalcare il Napoli ed avvicinarsi pericolosamente alle posizioni Champions della classifica.

Atalanta-Napoli 3-2! Autorete di Romero – VIDEO

