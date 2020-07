Atalanta-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Questa sera Atalanta e Napoli si sfideranno e lotteranno fino all’ultimo dei tre fischi finali. In palio c’è il quarto posto e gli introiti Champions: il Napoli vincendo potrebbe pensare di riaprire una scalata che sembrava ormai impossibile, mentre l’Atalanta sconfiggendo gli azzurri li distaccherebbe di ben altri 3 punti (in totale +15), chiudendo quasi definitivamente il discorso. Ecco dove vedere il Napoli questa sera in tv e in streaming.

Dove vedere Atalanta Napoli in tv

L’orario è fissato per le 19.30 di questa sera, giovedì 2 luglio. In molti si chiederanno dove vedere il Napoli: ebbene, la gara verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. Ma sarà possibile vederla in tv, tramite il canale dedicato 209 di Sky, in presenza di abbonamento all’emittente satellitare ed adesione al pacchetto Sky-DAZN lanciato ad inizio stagione. Ci si può collegare a DAZN anche attraverso tablet e smartphone, nonché attraverso la propria console PS4 o XBOX.

Le probabili formazioni:

Ecco le probabili formazioni secondo Maria Ferriero (redazione calcionapoli1926.it)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata All.Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne All.Gattuso

