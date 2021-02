Atalanta-Napoli, gol del vantaggio dell’ex Zapata: è 1-0- VIDEO

Questa sera Atalanta e Napoli si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Entrambe le squadre vogliono ottenere il pass per la finale. I neroazzurri per conquistare un trofeo che legittimi l’ascesa degli ultimi anni. Gli azzurri invece proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso giugno e provare a dare una svolta ad una stagione fino a questo momento non esaltante.

Atalanta-Napoli, gol di Zapata

L’Atalanta passa in vantaggio con l’ex Zapata al 10′ minuto del primo tempo.

