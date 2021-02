Il Napoli questo pomeriggio pomeriggio affronterà l’Atalanta di Gasperini in una sfida decisiva per la stagione. Infatti in gioco c’è il quarto posto valido per la Champions League, obiettivo di entrambe le squadre. La squadra azzurra arriva dalla sconfitta contro il Granada e vorrà dare una risposta sul campo in una stagione fino a questo momento deludente. Gattuso che fa la conta delle assenze ha recuperato per la trasferta di Bergamo Ghoulam e soprattutto Koulibaly che potrebbe partire subito titolare.

Verso Atalanta-Napoli: il ritorno di Koulibaly

Il colosso senegalese Kalidou Koulibaly è finalmente tornato disponibile per riprendere il suo posto nella difesa azzurra. Il recupero del difensore senegalese è fondamentale per la squadra di Gattuso, che potrà far rifiatare uno tra Rrahmani e Maksimovic. Il numero 26 degli azzurri ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per presentare la partita di oggi contro l’Atalanta.

QUI PER SEGUIRCI SU FACEBOOK

The post Atalanta-Napoli, Koulibaly presenta la sfida sui social – FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento