Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali delle due squadre

Questa sera nella silenziosa Bergamo si affronteranno Atalanta e Napoli, reduci da ottimi periodi di forma. Le due squadre si sfideranno non a cuor leggero: in palio c’è la corsa al quarto posto e quindi alla Champions, i cui introiti fanno comodo al bilancio di ogni squadra, soprattutto al termine di un momento difficile come questo che i club hanno vissuto. L’Atalanta parte favorita grazie ad un inizio di stagione arrembante e ad una costanza che il Napoli non ha mai avuto: sono ben 12 i punti di vantaggio dei nerazzurri sui partenopei, ed il tempo stringe. Mancano infatti soltanto 9 giornate al termine di un campionato anomalo, ricominciato a spron battuto da parte di entrambe le squadre. Molto inciderà anche l’ampiezza delle rose, poiché ovviamente una rosa con più cambi sarà favorita nel rush finale, potendo variare di più gli schieramenti e rischiando meno infortuni rispetto alle altre. Da non sottovalutare anche l’aspetto regolamentare che riguarda l’aumento delle sostituzioni: anche in quest’ottica infatti si muovono le scelte degli allenatori. Ecco dunque le formazioni ufficiali di Atalanta e Napoli.

Atalanta-Napoli, tutti i precedenti

Atalanta e Napoli si sono affrontate in Serie A ben 97 volte. Questa è la sfida n.49 a Bergamo. Allo Stadio Atleti Azzurri D’Italia (ora Gewiss Stadium) il bilancio è il seguente: 20 vittorie per l’Atalanta, 18 pareggi e 10 vittorie del Napoli.

L’ultima vittoria del Napoli a Bergamo risale al 3 dicembre 2018, con gol nel finale di Milik: finì 1-2.

L’ultimo pareggio risale al 29 ottobre del 2014, fu 1-1.

L’ultima sconfitta invece risale al 2 ottobre 2016, sotto la guida di Sarri gli azzurri furono sconfitti per 1-0.

