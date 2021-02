Atalanta-Napoli, Lozano accorcia le distanze: è 2-1 al 53′ | VIDEO

Dopo un primo tempo dominato dall’Atalanta, il Napoli nel secondo è sceso in campo con un atteggiamento totalmente diverso. Dopo insistenti azioni vicino alla porta di Gollini, al 53′ finalmente gli azzurri trovano la rete: ci pensa il Chucky Lozano, il migliore in campo per il Napoli per distacco.

LOZANO ACCORCIA LE DISTANZE

Grandissimo inserimento di Bakayoko, servito alla perfezione da Di Lorenzo, che prima finta e poi tira in porta. Gollini fa un primo miracolo, Lozano tira sulla ribattuta e si fa parare ancora il tiro ma poi si rialza in un millisecondo e ribadisce in rete il pallone. Al 53esimo è 2-1 per l’Atalanta, ora il Napoli ci crede. Un gol significa finale con la Juve.

https://www.youtube.com/watch?v=LGPUvVxw8-I

