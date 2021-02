Questo pomeriggio allo Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta e Napoli per la 23esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre punteranno ai tre punti per continuare la rincorsa al quarto posto valido per la Champions League obiettivo di entrambe le squadre. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo dell’Atalanta Umberto Marino.

Atalanta-Napoli: le parole di Marino

Di seguito le sue parole:

“Cosa ha detto Gasperini ai suoi giocatori per non pensare al Real Madrid? È provocatorio pensare che Gasperini non abbia caricato al massimo la squadra è troppo importante per la classifica anche per il blasone dell’avversario. Ogni gara per Gasperini è una finale, in particolare oggi perché sono due squadre che sono ai primissimi posti della classifica.

Come ci arriva l’Atalanta in questo momento? Credo che la squadra stia bene sia fisicamente che mentalmente poi veniamo da una settimana di riposo la prima dopo mesi e mesi di turni micidiali giocando ogni tre giorni. Vediamo se riusciamo a capitalizzare al meglio questa situazione”.

QUI PER SEGUIRCI SU FACEBOOK

The post Atalanta-Napoli, Marino: “Gasperini ha caricato al massimo la squadra. Oggi è una finale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento