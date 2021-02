Atalanta-Napoli sarà una gara fotocopia dell’andata. Ma siamo sicuri che la squadra di Gattuso parta svantaggiata?

Questa sera alle 20.45 scenderanno in campo, in quel di Bergamo, Atalanta e Napoli per il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Ma che partita sarà? Presumibilmente una sorta di copione già visto all’andata, con gli uomini di Gasperini che cercheranno di fare la partita e un Napoli, che almeno si auspica, questa volta riesca a giocare in ripartenza.

L’Atalanta punterà sulle trame di gioco, le veloci verticalizzazioni e il possesso palla, un pressing asfissiante a tutto campo, con una tenuta atletica senza cali per tutta la gara. Dovrà segnare, dovranno farlo anche gli azzurri, quindi sicuramente ne verrà fuori una partita dagli alti contenuti tattici e tecnici. Come arriva il Napoli a questa partita? É ovvio che si tratta di una squadra decisamente rimaneggiata e con problemi sia fisici che mentali, ma questo non dovrà essere una scusante mentale prima ancora di scendere in campo, altrimenti si parte già sconfitti.

L’Atalanta farà la gara per vincere, mentre al Napoli basteranno un gol e il pareggio

Al netto delle problematiche di varia natura, siamo davvero sicuri che il Napoli sia svantaggiato? Ci penso e ci ripenso, ma non credo. È vero, l’Atalanta farà la gara, è vero, in questo momento sta dimostrando di essere superiore agli azzurri, è vero che spingerà e con una difesa ai minimi termini, per i partenopei sarà difficile tenere i colpi, ma è altrettanto vero che dovrà scoprirsi poiché l’unico risultato utile per i bergamaschi è la vittoria.

Il Napoli dovrà approfittare di questo, occupando gli spazi e ripartendo, mantenendo sempre alta la concentrazione, soprattutto in fase di non possesso e difensiva. Gattuso dovrà essere meno velleitario e dimenticare per un po’ le ripartenze dal basso, troppo pericolose in questo momento di poca lucidità mentale. Il mister dovrà dare spazio a maggiore concretezza. Una squadra che gioca impaurita non può permettersi lunghe trame di passaggi nella propria area di rigore.

Il Napoli non parte già sconfitto considerando anche le assenze nell’Atalanta che dovrà reinventare la difesa

Ad onor del vero, a causa di alcune assenze, anche l’Atalanta dovrà inventarsi soluzioni nuove in difesa e gli azzurri dovranno approfittarne di qualche variazione inedita che con molte probabilità Gasperini sarà costretto ad adottare. Siamo davvero sicuri che il Napoli parta svantaggiato contro l’Atalanta? Gli azzurri hanno due risultati utili su tre per passare il turno e l’obiettivo principale deve essere quello di mettere una palla nella porta avversaria, che sia per il pareggio o per la vittoria.

