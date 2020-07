Atalanta-Napoli, scelto l’arbitro Doveri: la designazione completa

In questa estate strana fatta di grande calcio è già cominciata la decima giornata del girone di ritorno di questa stagione di Serie A. Domani toccherà anche al Napoli scendere in campo nella sfida contro l’Atalanta per cui è stato scelto anche l’arbitro. Sarà una sfida fondamentale in quanto i partenopei sognano ancora un posto in Champions League ed i diretti avversari sono proprio i bergamaschi. Gli uomini di Gasperini, al momento, sono distanti 12 punti.

Atalanta-Napoli, scelto l’arbitro

L’Aia, tramite il proprio portale online, ha diramato la designazione ufficiale sia di Atalanta-Napoli che di Roma-Udinese. I due match andranno in scena domani rispettivamente alle 19.30 ed alle 21.45. Di seguito la designazione completa:

ATALANTA – NAPOLI Giovedì 02/07 h. 19.30

DOVERI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: FABBRI

VAR: ORSATO

AVAR: PERETTI

ROMA – UDINESE Giovedì 02/07 h. 21.45

GUIDA

MANGANELLI – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

