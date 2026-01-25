domenica, 25 Gennaio , 26

Atalanta-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, domenica 25 gennaio, la Dea sfida il Parma – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella 22esima giornata di Serie A. La squadra bergamasca è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l’Athletic Bilbao per 3-2, mentre in campionato aveva pareggiato 1-1 con il Pisa. Quella di Cuesta invece ha impattato 0-0 con il Genoa in casa. 

 

La sfida tra Atalanta e Parma è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino 

Parma (5-3-2): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Delprato, Britschgi; Sorensen, Keita, Bernabè; Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta 

 

Atalanta-Parma sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull’app e sulla piattaforma streaming di Dazn. 

 

