atalanta-parma:-orario, probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, domenica 25 maggio, i bergamaschi ospitano il Parma nell’ultima giornata di Serie A. Dopo aver già festeggiato la matematica qualificazione in Champions League grazie al terzo posto in classifica, la squadra di Gasperini vuole un ultimo successo davanti ai propri tifosi, mentre il Parma, reduce dal pari contro il Napoli, cerca punti preziosi per la salvezza.

La sfida tra Atalanta e Parma è in programma oggi, domenica 25 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu

Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.