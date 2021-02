Ieri sera, dopo Napoli-Atalanta, Gasperini aveva polemizzato per alcune scelte dell’arbitro, nonostante la vittoria. Antonio Percassi, presidente della Dea, torna sull’argomento quest’oggi, in alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Atalanta, le parole di Percassi

“Ieri sera è stata una partita molto strana, sotto ogni punto di vista, specialmente per la direzione arbitrale. La gestione non mi è piaciuta, Gasperini si è lamentato per questo e ha pienamente ragione. Abbiamo superato la soglia dei 40 punti, speriamo siano sufficienti per la permanenza in serie A, ora tutto quello che verrà in più sarà bellissimo come accaduto in questi ultimi anni. Muriel è un giocatore straordinario, una goduria vedere per come tocca la palla e per i movimenti che fa. Un grandissimo giocatore. Gasperini è fantastico e ho speranze che resti a vita”.

The post Atalanta, Percassi sta con Gasperini: “Gestione della partita strana da parte dell’arbitro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento