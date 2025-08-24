domenica, 24 Agosto , 25

Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea

(Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha...

Como-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Inizia la stagione della Lazio. Oggi,...

Cagliari-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - Torna la Serie A. Oggi, domenica...

Juve-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Serie A con la...
atalanta-pisa:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming
Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Serie A e dopo i primi anticipi del sabato, tocca all’Atalanta. Oggi, domenica 24 agosto, i nerazzurri affrontano il Pisa a Bergamo. Per la Dea inizia un nuovo capitolo dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, con l’arrivo di Ivan Juric. Curiosità anche per vedere il debutto nella massima serie della neopromossa guidata da Alberto Gilardino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Juric 

Pisa (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino 

La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.