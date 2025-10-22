mercoledì, 22 Ottobre , 25
atalanta-slavia-praga:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Notte di Champions League per l’Atalanta. Oggi, mercoledì 22 ottobre, la Dea sfida i cechi dello Slavia Praga – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella terza giornata della massima competizione europea. L’Atalanta è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 in campionato contro la Lazio e in Champions si trova al momento in 22esima posizione, in piena zona playoff, a quota 3 dopo la vittoria dell’ultima giornata con il Bruges, che ha riscattato il pesante ko per 4-0 dell’esordio con il Psg. A 1 invece lo Slavia Praga dopo il pareggio con il Bodo Glimt e la sconfitta con l’Inter. 

 

La sfida tra Atalanta e Slavia Praga è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric 

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky 

 

Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.