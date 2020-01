Atalanta SPAL 1-2, Petagna e Valoti ribaltano il match: punti importanti per i ferraresi

Nell’ultimo match del prima giornata del girone di ritorno della Serie A, l’Atalanta deve arrendersi alla SPAL. I ferraresi hanno, infatti, conquistato tre punti fondamentali nel match contro l’Atalanta proprio in casa dei bergamaschi. Un match vinto in rimonta grazie a due gol nella seconda frazione di gioco. Un successo che ha portato la squadra di Semplici al terzultimo posto in classifica. Una sconfitta che lascia i bergamaschi soli al quinto posto.

I dettagli del match

Termina 1-2 il match Atalanta SPAL dopo 90′ intensi e ricchi di colpi di scena. Ad aprire le marcature sono, infatti, i bergamaschi con una rete firmata da Josip Ilicic al 16′. La situazione, però, cambia drasticamente nella seconda frazione di gioco. I ferraresi riescono, infatti, ad imporsi e ribaltare il risultato. Prima è andato a segno Andrea Petagna, al 54′ del match, poi ci ha pensato, al minuto 60′, Mattia Valoti a chiudere i giochi e regalare tre fondamentali punti alla compagine guidata da Semplici.

