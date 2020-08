Atalanta, su Hateboer non c’è l’interesse della Juve: Napoli alla finestra. La situazione

Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta, piace molto al Napoli. Le voci delle ultime ore sulla Juventus sono state smentite. Di seguito quanto si apprende attraverso l’edizione odierna di Tuttosport:

“Nelle ultime ore, dopo che Hateboer aveva paventato un suo addio all’Atalanta, sono circolate voci di un interessamento delle Juventus per lo stesso laterale olandese e la valutazione che ne fa la società nerazzurra (25 milioni di euro) lasciava pensare ad un possibile scambio tra Atalanta e Juventus. Questo scenario, tuttavia, non trova alcuna conferma perché i bianconeri non sarebbero interessati né ad Hateboer né a Gosens”.

Hateboer Napoli, la situazione

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della ricerca azzurra ad un terzino. Spunta anche Hateboer che l’altro giorno ha ammesso di voler andar via.

“L’Atletico Madrid ha chiamato gli azzurri per Allan: 25 mln più Arias, oppure 15mln più Herrera. Allan ha detto al suo agente di volere solo l’Everton: Ancelotti è fermo a 25mln più 5 di bonus, il Napoli ha ribadito che con 30mln più 5 di bonus può partire. Su Maksimovic non arrivano riscontri dalla Roma. Su Veretout si complica tutto, Fonseca lo ritiene dopo Zaniolo e Pellegrini importante per la rosa. Il nome nuovo sondato dal Napoli è un classe ’93 dell’AZ Alkmaar Fredrik Midtsjø conosciuto come Mich, valutato 10mln. Per il ruolo di terzino sinistro si continua a pensare a Reguillon”.

