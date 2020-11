BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta cola a picco in Champions League. Al Gewiss Stadium, uno dei migliori Liverpool di questo scorcio di stagione spazza via gli uomini di Gasperini con un sonoro 5-0 e resta a punteggio pieno, staccando i nerazzurri e l’Ajax appaiati a quota 4 nel girone D. Nonostante la caratura dell’avversario e il pronostico a sfavore, la Dea ha provato a non snaturare la propria filosofia di gioco di fronte ai campioni di Inghilterra con i ritmi frenetici sin dai primi minuti. Diogo Jota, dopo appena 2′, semina il panico tra le maglie della difesa nerazzurra ma Sportiello chiude bene sul rasoterra incrociato.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Atalanta travolta, il Liverpool vince 5-0 a Bergamo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento