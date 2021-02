Atalanta, Zapata: “È sempre speciale affrontare il Napoli, Stasera darò il massimo”

Tra pochi minuti scenderanno in campo Atalanta e Napoli nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni della RAI per fare il punto della situazione in casa orobica. Di seguito le sue dichiarazioni.

Zapata: “Stasera darò il massimo”

Ecco quanto dichiarato da Duvan Zapata ai microfoni della RAI:

“È sempre speciale giocare contro il Napoli, la mia prima squadra in Europa. Stasera darò il massimo”

