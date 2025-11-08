sabato, 8 Novembre , 25

Papa, sei mesi di Leone: ecco le frasi chiave. Dalla ‘pace disarmata’ a ‘sparire perché rimanga Cristo’

(Adnkronos) - Città del Vaticano, 8 nov. (Adnkronos)...

Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma

(Adnkronos) - Rinviato il concerto di Angelo Branduardi...

Tumori, Di Maio (Aiom): “L’oncologia moderna deve essere accessibile a tutti”

(Adnkronos) - "Continuità con il passato", "collaborazione con...

Calenda e il tatuaggio per l’Ucraina, la foto su X

(Adnkronos) - Carlo Calenda e il tatuaggio per...
atene,-oggi-musetti-djokovic-con-le-atp-finals-in-palio-–-la-finale-in-diretta
Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

UncategorizedAtene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio - La finale in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Ad Atene si gioca per un doppio obiettivo. Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella finale dell’Atp 250 greco. Con un successo, l’azzurro otterrebbe anche il pass per le Atp Finals di Torino, sigillando così una stagione di altissimo livello con la partecipazione al ‘Torneo dei maestri’. Si gioca intorno alle 16 ora italiana. 

Dove vedere Musetti-Djokovic? Il match sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis Tv 

Musetti, che va a caccia del terzo titolo della carriera e del primo stagionale, sfida Djokovic per l’undicesima volta. L’azzurro, nei 10 precedenti, ha conquistato solo una vittoria: nel 2023 si è imposto negli ottavi di finale sulla terra rossa di Montecarlo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.