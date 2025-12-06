atenei-torinesi-nella-classifica-internazionale-greenmetric-2025

Roma, 6 dic. (askanews) – È stata pubblicata la quindicesima edizione dello UI GreenMetric World University Rankings, la classifica internazionale che valuta gli atenei sulla base delle loro politiche e performance in materia di sostenibilità ambientale, infrastrutture verdi ed efficienza delle risorse.

L’Università di Torino avanza di due posizioni, raggiungendo il 3° posto in Italia e al 13° posto nel mondo, mentre il Politecnico di Torino compie lo stesso progresso, attestandosi ora al 4° posto in Italia e alla 18° posizione globale, su un totale di 1.745 istituzioni analizzate provenienti da 105 Paesi.

“Questo risultato rappresenta un importante traguardo non solo per l’Università di Torino – dichiara Laura Corazza, Delegata della Rettrice per la Sostenibilità dell’Università di Torino – ma per l’intero capoluogo, grazie al percorso parallelo compiuto dal Politecnico. Il miglioramento premia il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, e dimostra l’impatto delle politiche di sostenibilità, un impatto che la nuova governance decide di perseguire e, ove possibile, migliorare”.

“I risultati di quest’anno evidenziano non solo la solidità del nostro impegno verso la sostenibilità e la capacità di integrare aspetti ambientali, sociali e di governance nelle politiche di Ateneo, ma anche l’importanza di azioni coordinate e congiunte per affrontare le sfide della transizione ecologica e sociale a livello territoriale – commenta Patrizia Lombardi, Vicerettrice per Campus sostenibile e Living Lab del Politecnico di Torino – Siamo infatti molto orgogliosi di aver contribuito a rafforzare il ruolo strategico degli atenei nel percorso di decarbonizzazione e sostenibilità del territorio, anche grazie al nostro impegno negli scorsi sei anni, come coordinatori della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile”.

Il progresso congiunto dei due atenei, spiega una nota, rappresenta inoltre un contributo significativo al Torino Climate City Contract, il patto attraverso cui la Città di Torino, insieme a istituzioni, imprese e cittadini, si impegna a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Questi risultati testimoniano come Università di Torino e Politecnico di Torino, insieme alle istituzioni del territorio, stiano costruendo un ecosistema accademico sempre più attento all’innovazione sostenibile. Un impegno condiviso che rafforza il ruolo di Torino come laboratorio d’avanguardia nelle politiche ambientali e nella formazione delle future generazioni, chiamate a guidare la transizione ecologica del Paese.