Athletic Bilbao-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma rimette la testa sulla coppa e vola in Spagna per guadagnare un posto nei quarti di Europa League. Oggi, giovedì 13 marzo, la squadra di Ranieri affronta l’Athletic Bilbao al San Mamés, nella sfida di ritorno degli ottavi. All’andata, successo giallorosso per 2-1 al fotofinish, con gol decisivo di Shomurodov.

Ecco le probabili formazioni della partita di oggi alle 18.45:

Athletic Bilbao (4-4-2): Agirrezebala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Athletic Bilbao-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita sarà visibile anche in streaming su Now e Sky Go.