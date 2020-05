Giovedì 7 maggio alle ore 19.30 un “ponte musicale” unirà Wittenberg e Roma – Germania e Italia – in un abbraccio di amicizia, divenuta ancor più solida – e solidale – in questo tempo di pandemia.

Elena Bianchi e Jan P. Pajak (ovvero gli ZWEI IM GARTENHÄUSCHEN) con le loro canzoni, nelle strade di Wittenberg, stanno sostendendo le speranze e condividendo le paure della loro gente.

In questi giorni di maggio a Wittenberg era in calendario una “classica” corsa che – un anno fa – vide Athletica Vaticana simbolicamente nella città di Lutero. Oggi non si può correre con le gambe.

L’articolo Athletica Vaticana, ponte musicale tra Wittenberg e Roma proviene da Notiziedi.

