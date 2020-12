ROMA (ITALPRESS) – Atalanta a segno anche senza Danilo Gallinari nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Nonostante la 32enne ala azzurra resti ai box per una contusione al piede sinistro, gli Hawks violano per 122-112 il parquet dei Memphis Grizzlies grazie, innanzitutto, ai 36 punti di Young, top-scorer della contesa. Servono invece due overtime, ai Cleveland Cavaliers, per espugnare, per 128-119, l’impianto dei Detroit Pistons, messi al tappeto dai 32 punti di Sexton. Successo in volata di Portland Trail Blazers su Houston Rockets: 128-126 dopo un overtime, con McCollum e Harden che danno spettacolo e finiscono a referto con 44 punti a testa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Atlanta a segno anche senza Gallinari, ok Cleveland e Portland proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento