Atlanta al tappeto senza Gallinari nella notte Nba, Ball nella storia

ROMA (ITALPRESS) – Senza Danilo Gallinari, fermo per una distorsione alla caviglia, Atlanta finisce al tappeto nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hawks escono sconfitti dallo Spectrum Center di Charlotte, battuti dagli Hornets per 113-105. Terry Rozier è il top-scorer con 23 punti ma a rubare la scena, tra i padroni di casa, è il 19enne rookie LaMelo Ball, che entra nella storia come il più giovane di sempre a realizzare una tripla doppia: 22 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Per gli ospiti c’è anche la brutta notizia dell’infortunio al ginocchio del serbo Bogdan Bogdanovic, che potrebbe restare in infermeria a lungo.

