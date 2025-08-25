atleta-russo-disperso-durante-una-gara-di-nuoto-nel-bosforo

Nikolai Svechnikov non è mai arrivato al traguardo

Istanbul, 25 ago. (askanews) – Il nuotatore russo Nikolai Svechnikov risulta disperso dopo l’annuale gara di nuoto transcontinentale nel Bosforo a Istanbul.La gara di 6,5 chilometri comincia dal lato asiatico della città per concludersi su quello europeo. Quest’anno i partecipanti erano oltre 2.800, provenienti da 81 paesi.Secondo il regolamento i nuotatori hanno due ore di tempo per completare il percorso attraversando lo Stretto che per l’occasione viene chiuso al traffico, scaduto il tempo i ritardatari vengono recuperati dalla Guardia costiera turca.Ad un primo controllo a fine gara risultavano dispersi tre nuotatori, due sono stati recuperati mentre del russo non è stata trovata traccia al momento in tutto il percorso.