lunedì, 25 Agosto , 25

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Inter-Torino, oggi i nerazzurri in campo in Serie A – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nella Serie...

Morta l’attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni

(Adnkronos) - Il cinema spagnolo perde una delle...

Truffa figli in Brasile, avvocato Edson Ribeiro denuncia il sindaco di Pedras Grandes

(Adnkronos) - Nuovo capitolo nel lungo e complicato...
atleta-russo-disperso-durante-una-gara-di-nuoto-nel-bosforo
Atleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo

Atleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo

Video NewsAtleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo
Redazione-web
Di Redazione-web

Nikolai Svechnikov non è mai arrivato al traguardo

Istanbul, 25 ago. (askanews) – Il nuotatore russo Nikolai Svechnikov risulta disperso dopo l’annuale gara di nuoto transcontinentale nel Bosforo a Istanbul.La gara di 6,5 chilometri comincia dal lato asiatico della città per concludersi su quello europeo. Quest’anno i partecipanti erano oltre 2.800, provenienti da 81 paesi.Secondo il regolamento i nuotatori hanno due ore di tempo per completare il percorso attraversando lo Stretto che per l’occasione viene chiuso al traffico, scaduto il tempo i ritardatari vengono recuperati dalla Guardia costiera turca.Ad un primo controllo a fine gara risultavano dispersi tre nuotatori, due sono stati recuperati mentre del russo non è stata trovata traccia al momento in tutto il percorso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.