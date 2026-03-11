mercoledì, 11 Marzo , 26

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata...

Logistica, Ausserdorfer (A22): “Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità”

(Adnkronos) - “La nostra partecipazione, per il terzo...

Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

(Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos il presidente...
Atletica, 26 azzurri per i Mondiali indoor di Torun
Atletica, 26 azzurri per i Mondiali indoor di Torun

Roma, 11 mar. (askanews) – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali indoor di Torun (Kujawy Pomorze, Polonia) in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Saranno 26 gli azzurri in gara, equamente divisi tra uomini e donne (13-13): è il record di presenze individuali nei Mondiali al coperto, stesso numero dell’edizione di Parigi 1997 (in quel caso con una staffetta). Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea, è la prima volta in un Mondiale indoor, al via dei 3000 metri. Andy Diaz si presenta da campione del mondo indoor del triplo a dodici mesi dal trionfo di Nanchino. Sempre nel triplo, in squadra l’argento mondiale di Tokyo Andrea Dallavalle, mentre nel peso c’è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri (22,50) e nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso, in testa alle liste dell’anno insieme a Julien Alfred con 6.99. Tra i selezionati anche la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino e, negli ostacoli, l’argento dell’edizione mondiale di due anni fa a Glasgow Lorenzo Simonelli. Prima convocazione in Nazionale assoluta per Kelly Doualla (60 metri) che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara, sabato 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni. (Foto Grana/Fidal)

Attualità

Ciclismo, Tirreno-Adriatico, tappa ad Andresen

Roma, 11 mar. (askanews) – Il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm Team) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno Adriatico, la...
Attualità

Calcio Italiano: “Bologna-Roma occasione per crescere”

Roma, 11 mar. (askanews) – "Domani affrontiamo una Roma pericolosissima per quello che sta dimostrando". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, presenta la sfida contro...
Attualità

Carburanti, Meloni: non abbiamo aumentato accise, disponibile su mobili

Roma, 11 mar. (askanews) – "Non abbiamo aumentato le accise ma allineato le accise tra diesel e benzina rispettando un impegno assunto dal governo precedente,...
Attualità

Energia, Meloni: non cerchiamo capro espiatorio in Ue, abbiamo agito

Roma, 11 mar. (askanews) – "Non stiamo cercando un capro espiatorio nell’Ue, siamo intervenuti con coraggio con un decreto anche recente, che ha investito 5...
