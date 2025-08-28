atletica,-diaz-e-iapichino-conquistano-il-diamante-a-zurigo

Roma, 28 ago. (askanews) – Splendida serata azzurra nella finale della Wanda Diamond League a Zurigo. L’Italia conquista due Diamanti, il trofeo-simbolo del massimo circuito mondiale, nel triplo con Andy Diaz (17,56/-0.3) al terzo successo in carriera, e nel lungo con Larissa Iapichino che in Svizzera bissa la vittoria della passata edizione con la misura di 6,93 (-1.1), un centimetro in più della tedesca Malaika Mihambo, quando mancano due settimane ai Mondiali di Tokyo. (foto Montesano/Diamond League)