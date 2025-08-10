domenica, 10 Agosto , 25

Atletica, Doualla trascina la staffetta 4x100 all'oro. Trionfi anche nel salto triplo e nei 110 ostacoli
Piovono medaglie per l’Italia nell’Europeo Under 20 di Tempere. La staffetta femminile, trascinata dal talento di Kelly Doualla, conquista l’oro nella 4×100. Ottima prestazione della squadra azzurra, formata da Pagliarini, Valensin e Castellani, oltre a Doualla. L’Italia ha chiuso con il tempo di 43″72, prendendosi il record nazionale della specialità. 

Oro anche per Francesco Crotti nel salto triplo. L’azzurro vince con la misura di 15,93. Il giovane atleta italiano ha preceduto il francese Idinna e il turco Colak. Trionfa anche per Matteo Togni nella prova dei 110 a ostacoli. Per l’azzurro un tempo di 13″27 e, anche in questo caso, nuovo record italiano. Argento al bulgaro Kasabov con 13″31, bronzo al ceco Zach con 13″33. 

Bronzo invece per Anita Nalesso nel lancio del peso. L’atleta termina la sua gara con un 15,62, mentre la greca Rafalidou si prende l’oro con un 16,16 e l’ucraina Shepel l’argento. 

 

