domenica, 26 Aprile , 26

Serie A, oggi Torino-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...

Genoa-Como 0-2, Fabregas aggancia la Roma e sogna la Champions

(Adnkronos) - Il Como vince 2-0 a Marassi...

La Fenice: “Annullata la collaborazione con Beatrice Venezi”

(Adnkronos) - La Fondazione Teatro La Fenice ha...

Liegi-Bastogne-Liegi, ancora Pogacar: successo e dedica al compagno di squadra morto

(Adnkronos) - Ancora un successo per il fuoriclasse...
HomeAttualitàAtletica, Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano
atletica,-schwazer-a-41-anni-vince-a-francoforte-con-il-record-italiano
Atletica, Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano
Attualità

Atletica, Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 26 apr. (askanews) – Impresa di Alex Schwazer che, a 41 anni, torna protagonista e conquista la maratona di marcia a Francoforte stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza dei 42,195 chilometri. L’altoatesino si impone con il tempo di 3h01’55″, migliorando nettamente il precedente primato nazionale e confermandosi competitivo anche nella nuova specialità introdotta nel programma internazionale.

La gara, disputata in Germania e valida per i campionati tedeschi, vede Schwazer dominare dall’inizio alla fine, lasciando gli avversari a distanza e chiudendo in solitaria al traguardo. Il suo tempo abbassa di circa due minuti il limite precedente e rappresenta uno dei migliori crono stagionali a livello mondiale.

Per il campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008 si tratta di un ritorno ad altissimo livello, dopo anni complessi, segnati da squalifiche e vicende extrasportive. A Francoforte dimostra invece una condizione eccellente, costruita con una preparazione mirata proprio sulla nuova distanza, più corta rispetto alla tradizionale 50 km ma comunque estremamente impegnativa.

La maratona di marcia, inserita di recente nel calendario dell’atletica, rappresenta una novità per gli specialisti della disciplina. In questo contesto, il risultato di Schwazer assume un valore ancora maggiore, perché segna subito un riferimento importante per il movimento italiano e internazionale.

Con questa vittoria e il record nazionale, l’azzurro rilancia anche le proprie ambizioni future, tornando tra i protagonisti della marcia mondiale e mandando un segnale forte in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Previous article
MotoGp, Bezzecchi secondo: “Contento del risultato”
Next article
Cilsimo, Pogacar cala il poker alla Liegi davanti a Seixas

POST RECENTI

Attualità

La Fondazione Teatro La Fenice licenzia il maestro Beatrice Venezi: offensive le sue dichiarazioni

Roma, 26 apr. (askanews) – La Fondazione Teatro La Fenice annulla la collaborazione con il maestro Beatrice Venezi. "La Fondazione Teatro La Fenice, per voce...
Attualità

MotoGp, Alex Marquez: “Potevo guidare come volevo”

Roma, 26 apr. (askanews) – Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, conquistando il suo primo successo stagionale e la quarta...
Attualità

Cilsimo, Pogacar cala il poker alla Liegi davanti a Seixas

Roma, 26 apr. (askanews) – Lo slovenno Tadej Pogacar domina la Liegi-Bastogne-Liegi e conquista per la quarta volta in carriera la classica monumento più antica...
Attualità

MotoGp, Bezzecchi secondo: “Contento del risultato”

Roma, 26 apr. (askanews) – Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.